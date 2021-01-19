روبوت ياباني يجري فحوص كورونا .. والنتيجة في 80 دقيقة

طوكيو ـ رويترز: تابع وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا عرضا لنموذج روبوت يجري فحوص الكشف عن مرض كوفيد19 ويمكنه عرض النتائج خلال حوالي 80 دقيقة بعد أن يستخدم ذراعا آلية في أخذ عينة من الأنف، وقالت شركة كاواساكي هيفي إنداستريز التي صنعت هذا النظام الآلي إن من الممكن وضعه في حاوية عادية على متن شاحنة ونقله إلى الاستادات ومدن الملاهي وغيرها من أماكن التجمعات.

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