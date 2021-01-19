الأمم المتحدة:بناء إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية لا يتمتع بأي شرعية قانونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ان بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس الشرقية لا يتمتع بأي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".



واضاف غوتيريش في بيان له " أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزيد من تآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس خطوط ما قبل عام 1967".

وطالب الامين العام للامم المتحدة، إسرائيل بالعودة عن قرارها بناء نحو 800 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة..مؤكداً أن مثل هذه القرارات تقوض حل الدولتين وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل".

وبحسب قوانين الأمم المتحدة فأن جميع المستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.

وكانت السلطات الاسرائيلية قد اعطت الضوء الأخضر لبناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.