مجلس الشيوخ يعقد 5 جلسات للمصادقة على تعيين وزراء إدارة بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

تبدأ جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، للمصادقة على تعيين الوزراء الذين اختارهم الرئيس المنتخب جو بايدن لشغل المناصب الرئيسية في حكومته، بما في ذلك وزارات الخزانة والدفاع والخارجية.

وستكون جانيت يلين، الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، من بين المرشحين الأوائل الذين يمثلون أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ للمصادقة على توليها منصب وزيرة الخزانة.

وسيمثل أنتوني بلينكين، الذي وقع عليه اختيار بايدن لتولي حقيبة الخارجية أمام لجنة العلاقات الخارجية، وسيمثل لويد أوستن أمام لجنة القوات المسلحة لحضور جلسة استماع بشأن ترشيحه لمنصب وزير الدفاع.

وسيحتاج أوستن إلى التنازل عن وظيفته، نظرا لأنه ترك الخدمة في الجيش مؤخرا. من المحتمل ألا تؤثر هذه المسألة على المصادقة على توليه المنصب، لكن سيكون هناك نقاش بشأن التنازل عن وظيفته، حيث يوجد مخاوف بشأن ضمان الإشراف المدني على الجيش.

ومن المقرر أن تستجوب لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أفريل هينز المرشحة لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، وسيواجه أليخاندرو مايوركاس استجوابا قاسيا في لجنة الأمن الداخلي حيث يبدو أنه من المقرر أن تتم المصادقة على تعيينه وزيرا للأمن الداخلي.

وتجري اللجان مقابلات مع مرشحي مجلس الوزراء لكن جميع أعضاء مجلس الشيوخ يصوتون على المصادقة على المرشحين، بما يتماشى مع الدستور.