مقتل نائب ضابط في الجيش العراقي إثر انفجار عبوة من مخلفات "داعش"

اسماعيل عبد الحي - قُتل نائب ضابط بالجيش العراقي، إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في بغداد خلال نقلها.

وقالت قناة "السومرية" إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس (الأحد)، داخل مقر الفوج الثالث في البوعيثة/ التابعة للدورة، ما أسفر عن مقتل نائب ضابط منسوب للجيش العراقي من مخلفات داعش أثناء نقلها".

وتعود العبوة إلى فترة سيطرة تنظيم "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا) على مناطق واسعة من العراق بدءا من صيف عام 2014.

وفي سياق متصل، ألقت قوات الجيش العراقي القبض على قيادي داعشي كان يعتبر "آمر مفرزة" في جانب الكرخ من بغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الميدانية، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على قيادي في عصابات داعـش الإرهابية يعمل كأمر مفرزة في جانب الكرخ من بغداد".

وأضاف رسول في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، "هذا الإرهابي يعمل بما تسمى الحسبة في العام 2014 في محافظة الأنبار"، غربي البلاد.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا