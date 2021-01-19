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وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تعافي سوق النفط في 2021‎

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 05:54 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 19 - يناير - 2021 5:02 مساءً

توقعات أن يتعافى سوق النفط عام 2021

توقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، أن تتعافى سوق النفط في 2021، وربما تعود إلى التوازن بحلول أوائل 2022.

وأضاف المزروعي، أنه يرى نموا جيدا للطلب على الخام في الصين والهند، مع بدء المزيد من الدول حملاتها للتطعيم ضد فيروس .

وأبلغ المزروعي منتدى الطاقة الافتراضي لمجلس الأطلسي: ”هذا العام نحن نراه عاما للتعافي، سواء سيكون في نهاية العام حيث نفترض الوصول إلى التوازن، أو في بداية 2022“.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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