وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تعافي سوق النفط في 2021‎

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 05:54 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 19 - يناير - 2021 5:02 مساءً

توقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، أن تتعافى سوق النفط في 2021، وربما تعود إلى التوازن بحلول أوائل 2022.

وأضاف المزروعي، أنه يرى نموا جيدا للطلب على الخام في الصين والهند، مع بدء المزيد من الدول حملاتها للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأبلغ المزروعي منتدى الطاقة الافتراضي لمجلس الأطلسي: ”هذا العام نحن نراه عاما للتعافي، سواء سيكون في نهاية العام حيث نفترض الوصول إلى التوازن، أو في بداية 2022“.