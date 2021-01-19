حريق يتسبب في إخلاء موقع تنصيب بايدن.. التفاصيل الكاملة

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

أدى حريق في مخيم للمشردين على بعد حوالي كيلو ونصف من مجمع الكابيتول إلى تصاعد عمود من الدخان في الهواء، ما تسبب في مخاوف أمنية في مدينة متوترة بالفعل، وهو ما دفع قوات الأمن إلى إغلاق مجمع الكابيتول الأمريكي مؤقتا خلال بروفة تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.



وأدى الحريق إلى توقف تدريبات الاثنين لحفل التنصيب المرتقب المقرر الأربعاء، وهو تدريب يجري كل 4 سنوات حيث يقوم المشاركون بأدوار بايدن وكبار الشخصيات الأخرى، بينما تمر فرقة مشاة البحرية الأمريكية أمام الموقع، على خلفية أغنية ليدي غاغا التي ستؤديها الأربعاء، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

واستؤنفت التدريبات بعد فترة وجيزة، مصحوبة بتحليق مروحية فوق مبنى الكابيتول.

وأفاد مسؤولو الأمن بأنه لا توجد تهديدات للجمهور، ولا يعتقد أن الحريق يمثل تهديدا لحفل التنصيب، فيما أخمد رجال الإطفاء الحريق.

وذكر مسؤولون أن إجلاء بعض المشاركين وإغلاق المبنى جاء بأمر من رئيس شرطة الكابيتول.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير استخباراتي أمريكي نقلت تفاصيله صحيفة "واشنطن بوست"، أن مجموعات يمينية متطرفة بحثت تخريب مراسم تنصيب بايدن.

ويأتي هذا التقرير في وقت تواصل به السلطات الأمنية في واشنطن استعدادتها لتأمين حفل التنصيب، حتى بدت العاصمة الأمريكية "حصنا منيعا".

وحذر التقرير الاستخباراتي لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أجهزة الأمن في واشنطن، من أن "أفراد الجماعات المتطرفة يخططون لتخريب الحدث عبر التصرف بشكل أحادي، وهو ما يندرج ضمن ظاهرة الذئاب المنفردة".

وذكر التقرير أن "المعلومات المتوفرة تفيد بعزم أولئك محاولة الدخول إلى المناطق المغلقة أمنيا، عبر ارتداء ملابس مشابهة لأفراد الحرس الوطني المنتشرين حاليا، وعبر التعرف على الثغرات الأمنية ونقاط الضعف في تأمين العاصمة".

وقال التقرير إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتابع "نشر وتحميل بعض من المتطرفين لخرائط مواقع حساسة في واشنطن عبر الإنترنت".

وانتشرت مؤخرا صور لعناصر من الحرس الوطني الأمريكي، وهم في أهبة الاستعداد، كما لو أن حربا تُدق طبولها في البلاد.

وتتحسب السلطات لحدوث أعمال عنف مشابهة لتلك التي حدثت في السادس من يناير الجاري، عندما اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

وأسفرت أعمال العنف حينها عن سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى، بينما كان "الغوغاء" يحاولون تعطيل تصديق أعضاء الكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.