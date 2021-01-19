شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعتزم عدم اشتراط التطعيم باللقاح للمشاركة في الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة اليابانية أنها تعتزم عدم إدراج التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19-، ضمن شروط المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة طوكيو.

وقال كاتسونوبو كاتو المتحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء :"ندرس اتخاذ تدابير شاملة من أجل إقامة دورة آمنة، حتى بدون جعل التطعيم شرطا للمشاركة."

وكان توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قد استبعد في عدة مناسبات أن يتم إلزام الرياضيين بالتطعيم قبل المشاركة في الدورة الأولمبية.

ومع ذلك، يدفع المنظمون من اجل تطعيم أكبر عدد ممكن من الرياضيين وغيرهم من القادمين إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات الأولمبياد.