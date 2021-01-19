شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف : مجلس التعاون حريص على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم , مع فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي.

وأكد الأمين العام خلال الاجتماع الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الشرعية اليمنية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

كما عبّر عن ترحيبه بمباشرة الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور معين عبدالملك لأعمالها من عدن، مثمناً الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية وما حققته من إنجازات ملموسة في هذا المجال لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.

وأكد الدكتور الحجرف حرص مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

شارك في الاجتماع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق ، ومبعوث الأمين العام إلى الجمهورية اليمنية مدخل الهذلي ، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدى الجمهورية اليمنية سرحان المنيخر .