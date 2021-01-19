شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا المتحور" يظهر في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء أنها اكتشفت أول إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا في البلاد، لمواطنتين قادمتين من بريطانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إن نتائج فحوصات مسحات PCR للمواطنتین من دولة الإقلاع "كانتا سلیمتین" إلا أن فحص الPCR الذي أجري في مطار الكویت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة "أثبت إصابتھما بالفیروس".

وأضاف السند "تم تطبیق إجراءات العزل الصحي وفقا للبروتوكولات المعتمدة وعند إجراء فحص التخطیط الجیني ثبت إصابتھما بنمط التحور الجیني الأخیر للفیروس وعلى ضوء نتیجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازیة والوقائیة الصحیة وإجراءات التقصي الوبائي كافة".