انت الان تتابع خبر أكبر سفينة خشبية في العالم ترسو في عُمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حساب مرافي (شركة تشغيل وإدارة الموانئ العمانية) في تغريدة عبر موقع التواصل "تويتر": استقبلت مرافي بميناء خصب اليوم أكبر سفينة خشبية "لنش" في العالم، السفينة "عبيد".

ودخلت "عبيد" موسوعة غينيس كأكبر سفينة خشبية عربية في العالم بطول 91.47 مترا طولًا (يعادل طول ملعب كرة قدم أميركية) ويبلغ عرضها20.41 مترا (يساوي نصف طول ملعب من النوع نفسه) حسب الموسوعة.

وسميت السفينة باسم "عبيد" نسبة إلى عبيد جمعة بن ماجد الفلاسي، وهو بحّار وصانع سفن إماراتي، بحسب ما نشرته "غينيس" على إنستغرام.