لاجئون سوريون في الأردن يتلقون لقاحات الوقاية من كوفيد-19

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اللاجئون السوريون المقيمون في مخيم الزعتري للاجئين بدأوا في الآونة الأخيرة يتلقون لقاح كوفيد-19 في المركز الأردني لأمراض الصدر بالمفرق في إطار برنامج التطعيم الوطني في المملكة.

وأوضح بيان رسمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن برنامج التطعيم الأردني يشمل كل من يقيمون على أرض المملكة بمن فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يحق لهم تلقي التطعيم مجانا.

وقال مسؤول في المفوضية بالأردن لرويترز أمس الاثنين (18 يناير كانون الثاني) إن 70 لاجئا بينهم عراقيان تلقوا التطعيم منذ يوم الخميس الماضي.

وقال اللاجئ السوري موسى حمزة "المطعوم ضد الأمراض، والحمد الله نافع، ما فيه شيء بيضر، لله الحمد أحسن من هيك دواء ما فيه، والله يرفع البلاء عن جميع أمة محمد".

وقال محمد الحواري، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في الأردن، "التسجيل من خلال المنصة ما بيفرق بين أردني أو غير أردني، سواء كنت لاجئ حتى الأرقام الخاصة بوثائق اللجوء قُبلت مكان الأرقام الوطنية للأردنيين في داخل النظام. هذا مما أتاح للعاملين في قطاع الصحة مِن اللاجئين المتطوعين أو كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة أنهم يسجلوا وياخذوا الأولوية مثلهم مثل الأردني، وبالتالي إحنا بنشوف الدفعات الأولى من اللاجئين إلي هذه اللحظة بيتعدى الرقم ٧٠ منذ بداية الحملة اللي بدأت يوم الخميس تقريبا لجميع من في الأردن وستسمر حتى تشمل جميع اللاجئين بكل جنسياتهم".

ومنذ ظهور أول حالة إصابة بكوفيد-19 بين اللاجئين في الأردن في سبتمبر أيلول العام الماضي، تقول المفوضية إنه ثبتت إصابة 1928 لاجئا يعيشون في مخيمات اللاجئين بالفيروس.

وبدأ الأردن الأسبوع الماضي برنامج تطعيم ضد فيروس كورونا يهدف إلى تطعيم واحد من كل أربعة من سكانه البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة.