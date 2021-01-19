نواب بالتنسيقية يهاجمون وزير الإعلام: ما يقوله "تسويف" ولا يملك الحلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شن أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا على وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، متهمين إياه بعدم تقديم أي جديد منذ توليه مهام منصبه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة برنامج وزارة الدولة للإعلام، بحضور أسامة هيكل.

واتهم نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، الوزير بأنه كان السبب في العداء بين الهيئات الإعلامية الثلاثة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة".

بينما أكد تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام أيضا، أن الوزارة لم تقم بأي دور حقيقي حتى الآن، قائلا: لا داعي لوجود وزارة دولة للإعلام.

وأشار عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد أي حل للمشكلات الخاصة بالإعلام حتى الآن، مؤكدا أن أسامة هيكل حين كان وزيرا للإعلام وهو يعلم الإشكاليات ولكنه لم يقدم أي حلول.



وقال: محمود بدر، عضو مجلس النواب: ما سمعناه من الوزير أسامة هيكل خلال الجلسة ما هو إلا تسويف لكل الحلول، مشيرا إلى أن الوزراء السابقين في جلسة الأمس، كانوا يعرضون ما تم إنجازه وما سيتم بعد ذلك.

وطالبت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، باستقالة الوزير من منصبه، مشيرة إلى أن الوزارة لم تقدم أي نتائج على الأرض حتى الآن.