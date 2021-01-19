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قابس / 3 وفيّات و84 إصابة جديدة بكورونا

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اسماعيل عبد الحي - سجّلت ولاية قابس 3 حالات وفاة جديدة بفيروس ، حيث بلغ عدد الوفيات بالجهة 202 حالة

 

وتمّ إجراء 226 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا و84 عينة جاءت نتائجها إيجابية .

 

وبلغ بذلك العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا في ولاية قابس 7020 إصابة، في حين تعافى 5840 من بين المصابين بهذا الفيروس وتجاوزوا مرحلة نقل العدوى.

 

ولا تزال توجد في ولاية قابس 1177 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى من بينها 378 حالة بقابس الجنوبية و289 حالة بقابس المدينة و201 حالة بمارث.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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