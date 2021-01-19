طبرقة / إيقاف شخصَيْن بحوزتهما 290 صفيحة من مخدّر "الزطلة"

اسماعيل عبد الحي - أفاد الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني العميد، حسام الدين الجبابلي بأن دورية مشتركة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بطبرقة تمكنت يوم 18 جانفي 2021، من القبض على شخصين، عمرهما 25 و35 سنة، في إطار تصدي وحدات الحرس الوطني بمختلف ولايات الجمهورية لظاهرة ترويج المخدرات

وأضاف الجبابلي أنه بالتحري معهما، صرح أحدهما أنه عثر على كيس يحتوي على كمية من المخدرات، مشيرا إلى أنه تم حجزه، حيث تبين أنه يحتوي على حوالي 290 صفيحة من مخدر الزطلة تزن حوالي 32.610 كلغ.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بالمكان بإتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في شأنهما .