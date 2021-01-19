منظمة الصحة العالميّة : وفيّات "كورونا" ستتجاوز الـ100 ألف أسبوعيًّا

اسماعيل عبد الحي - توقعت منظمة الصحة العالمية تجاوز وفيات العالم الـ100 ألف أسبوعيا جراء الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة أمس الاثنين، إنه من المتوقع أن يتخطى عدد الوفيات في العالم جراء كورونا 100 ألف في الأسبوع.

وبلغ عدد الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا أكثر من 93 ألفا الأسبوع الماضي، حسب "رويترز".

وفي تحديث للتقرير الخاص بالوباء الذي قدمه في إجتماع لمجلس المنظمة، قال رايان إن "منطقة الأمريكتين تشهد نحو 47 بالمائة من إجمالي أعداد الوفيات في الوقت الراهن".

وتشهد أوروبا حاليا إستقرارا في أعداد الوفيات والإصابات، لكن في مستويات مرتفعة.

وتأتي تصريحات رايان بعد أيام من إعلانه أن العام الثاني لجائحة فيروس كورونا قد يكون أشد من عامها الأول، بالنظر إلى مدى إنتشار الفيروس، خاصة في نصف الكرة الشمالي، مع تفشي سلالات منه أكثر عدوى.

وقبل أسابيع دعت منظمة الصحة العالمية للإستعداد "للأسوأ"، بسبب جائحة فيروس كورونا.

سبوتنيك