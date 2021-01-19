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مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية يعد بتعزيز التحالفات الأميركية

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 15:56
أنتوني بلينكين
عربي ودولي

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سيدعو أنتوني بلينكن مرشح الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، خلال جلسة تثبيت تعيينه، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز التحالفات التي ضعفت خلال عهد دونالد ترامب، من أجل مواجهة تهديدات مثل روسيا، على نحو أفضل.
ومن المتوقع أن يقول في كلمته المعدة مسبقاً أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: «يمكننا تعزيز تحالفاتنا الجوهرية - التي تقوِّي نفوذنا في أنحاء العالم». ويضيف: «معاً، نحن في وضع أفضل بكثير للتصدي لتهديدات تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية».

المصدر: رويترز

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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