مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية يعد بتعزيز التحالفات الأميركية

عربي ودولي

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سيدعو أنتوني بلينكن مرشح الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، خلال جلسة تثبيت تعيينه، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز التحالفات التي ضعفت خلال عهد دونالد ترامب، من أجل مواجهة تهديدات مثل روسيا، على نحو أفضل.

ومن المتوقع أن يقول في كلمته المعدة مسبقاً أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: «يمكننا تعزيز تحالفاتنا الجوهرية - التي تقوِّي نفوذنا في أنحاء العالم». ويضيف: «معاً، نحن في وضع أفضل بكثير للتصدي لتهديدات تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية».