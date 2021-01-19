باكستان: 1800 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 58حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة ، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 11 ألفاً و55.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1800إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 523 ألفاً 11 حالة إصابة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

وأجرت باكستان حتى الآن سبعة ملايين و442 ألفاً و84 اختباراً للفيروس و36 ألفاً و513 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 476 ألفاً و 471 شخصاً في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2341 مريضاً في حالة حرجة.