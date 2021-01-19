رغم كورونا.. توسعات كبيرة للشركات الخليجية والأجنبية في الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 04:01 مساءً - ارتفع عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية في الإمارات إلى 3209 فروع مع نهاية شهر كانون الأول من عام 2020.

وأظهرت البيانات الرسمية زيادة بنسبة 3.5% مقارنة مع شهر تشرين الثاني من العام ذاته، وذلك بحسب بيانات السجل الوطني الاقتصادي الإماراتي.

ويعكس النمو المسجل في عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية في الإمارات عودة النشاط بقوة للقطاع وذلك عقب حالة التباطؤ التي شهدها منذ الربع الثاني من العام الماضي نتيجة جائحة كورونا .

وتعد الإمارات مقرا رئيسا لفروع مجموعة كبيرة من الشركات الخليجية والأجنبية والتي تعتبر الدولة نقطة انطلاق لعملها في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام.

وتفصيلا تظهر إحصائيات السجل الوطني الاقتصادي أن عدد فروع الشركات الأجنبية وصل في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 2446 فرعا تعمل النسبة الأكبر منها انطلاقا من دبي.

وعلى مستوى فروع الشركات الخليجية في الامارات فقد وصل عددها مع نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 763 فرعا، علما بأن النسبة الأكبر منها تعمل أيضا انطلاقا من دبي .

يشار الى أن شهر آب الماضي كان الاكثر نشاطا من حيث نسبة النمو المسجلة في عدد فروع الشركات الخليجية والأجنبية في الإمارات وتواصل النمو بعد ذلك في بقية أشهر العام 2020.

ورغم الظروف القاسية التي شهدتها اقتصادات العالم خلال 2020 بفعل جائحة كورونا، واصلت الإمارات تحقيق الإنجازات في مختلف الأصعدة.

وتصدر قطاع الطاقة قائمة أكثر القطاعات تكراراً في قائمة حصاد الإنجازات الاقتصادية في 2020 بالإمارات، في الوقت الذي حافظت فيه الإمارات على ريادتها العربية والإقليمية وتقدمها العالمي في تقارير التنافسية العالمية.

وارتفع عدد الأسواق التي وصلت إليها الصادرات الإماراتية “صادرات وإعادة تصدير” إلى نحو 230 سوقا حول العالم مع نهاية سبتمبر من عام 2020.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد ارتفع عدد الأسواق بنحو 30 سوقا، مقارنة مع 200 سوق تقريبا خلال عام 2019.

وكانت دولة الإمارات حققت إنجازات متميزة في قطاع التجارة خلال عام 2019 ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، حيث بلغت المركز الرابع عالميا في مؤشر نمو استيراد السلع والخدمات التجارية والمركز الخامس في مؤشر الصادرات من السلع، وكذلك مؤشر سياسة الحماية، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.