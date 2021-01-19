محاكمة نافالني بتهمة “التشهير” تبدأ غدا وهذا ما حصل عليه في السجن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 04:01 مساءً - بتهمة ”التشهير بمحارب قديم في الحرب العالمية الثانية“، يحاكم المعارض الروسي أليكسي نافاني الذي عاد إلى بلاده منذ أيام بعد فترة علاج قضاها في ألمانيا إثر محاولة تسميمه، وتصنف تهمة التشهير جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو بالسجن، وفق ما أعلن محاموه الثلاثاء.

وكانت سلطات السجون الروسية أوقفت نافالني، فور عودته من برلين الأحد، وصدر حكم باحتجازه لغاية الـ 15 من شباط/ فبراير، على الأقل ضمن إجراء يتعلق بانتهاكه شروط المراقبة القضائية.

وتم وضعه في الحجر في موسكو لمدة أسبوعين، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت لجنة التحقيق الروسية فتحت تحقيقا في قضية تشهير في تموز/ يوليو، ضد نافالني، المتهم بنشر معلومات ”كاذبة“ و“تستهين بنزاهة وكرامة“ أحد المحاربين القدماء في الحرب العالمية الثانية.

وكان الأخير أعرب عن دعمه للاستفتاء حول الدستور الذي جرى في الصيف ويعزز سلطات الرئيس فلاديمير بوتين.

وتم تعليق التحقيق في القضية خلال دخول المعارض إلى المستشفى في ألمانيا بعد الاشتباه في آب/ أغسطس بتسميمه؛ ما اتهم الكرملين بتدبيره، إلا أن موسكو تنفي أن تكون ضالعة في عمل كهذا، بحسب “إرم نيوز”.

وأشار فاديم كوبزيف، أحد محامي نافالني، لإذاعة ”أصداء موسكو“ إلى أنه ”يعود للمحكمة أمر ضمان وصوله إلى الجلسة. هل ستنجح بسبب الحجر الصحي الذي يستمر لمدة 14 يوما؟ ليس لدينا أدنى فكرة“.

وأضاف أن المحارب القديم الذي تقدم بالشكوى لن يحضر، إذ كان المدعي طلب منذ الصيف إقامة الدعوة دون حضوره.

ويُعاقب على التشهير، استنادا إلى أهمية الوقائع، بدفع غرامة تصل إلى 5 ملايين روبل (56 ألف يورو) والسجن لمدة خمس سنوات. كما يمكن فرض عقوبات أقل حدة، مثل: القيام بأعمال لخدمة المجتمع.

وحُدد موعد جلسة أخرى لمحاكمة المعارض، في الـ 2 من شباط/فبراير، للنظر في إلغاء حكم بالسجن مع وقف التنفيذ؛ ما يضطره لقضاء فترة من عقوبة السجن التي حُكم بها في عام 2014 والبالغة ثلاث سنوات ونصف السنة وراء القضبان.

وفي السياق، قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه لن يعبأ بدعوات بعض البلدان الغربية بفرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب احتجاز نافالني، مضيفًا أن الأمر شأن داخلي بحت.

وقالت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا إنها تريد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات على روسيا بسبب تعاملها مع هذه القضية، وفق رويترز.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن دعوات نافالني للروس بالخروج إلى الشوارع احتجاجا على اعتقاله مقلقة، مضيفًا أن الكرملين لا يخشى الاحتجاجات.

ونافالني، محتجز منذ مساء الإثنين، في مركز سجن ماتروسكايا تيشينا، السجن الشهير في موسكو، الذي سُجن فيه كذلك رجل الأعمال الشهير الذي أصبح العدو اللدود للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي.

ويقبع نافالني، في سجن انفرادي بسبب الحجر الصحي.

وذكر مرصد السجون في روسيا أنه حصل على مرتبة ووسادة وبطانية وأغطية وطبق وكوب وملعقة ومستحضرات للعناية الخاصة.

كما حصل على غلاية ماء وثلاجة وتلفزيون، ويمكن لأقاربه أن يشتروا المواد الغذائية له.

وطالبت أبرز القوى الغربية بالإفراج الفوري عن المعارض، وطلبت من موسكو تقديم توضيحات حول حادثة التسمم.