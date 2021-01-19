المعارض الروسي أليكسي نافالني يثير القلق في روسيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 04:01 مساءً - منذ ساعتين

طالب الزعيم الروسي المعارض أليكسي نافالني أنصاره بالخروج إلى الشوارع، بعد قرار السلطات الروسية احتجازه لمدة 30 يوما عقب عودته إلى روسيا مرة أخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذّرت فيه وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية وطالبتها بعدم التدخل في القضية، التي أدت إلى تفاقم التوترات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة بحسب “إرم نيوز”: ”تم عرض نافالني على القاضي يوم الاثنين، بعد يوم واحد على اعتقاله إبان وصوله إلى مطار شيريميتييفو الدولي في موسكو، كانت هذه المرة الأولى التي يحاول خلالها العودة إلى روسيا، بعد محاولة اغتياله عبر تسميمه في أغسطس الماضي، ما جعله يدخل في غيبوبة كاملة، ويتلقى العلاج في ألمانيا“.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم، إن الكرملين يشعر بالقلق الشديد إزاء احتمال خروج مظاهرات دعما لنافالني، وأعربوا عن تخوفهم من تضخم كرة الثلج إلى حركة احتجاج أوسع نطاقا ضد تآكل الحريات السياسية، وتردي مستويات المعيشة، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر لها هذا العام.

ومضت تقول: ”في إشارة إلى أن اعتقال نافالني يمكن أن يكون عاملا في المزيد من التوتر في العلاقات الأمريكية الروسية مع ولاية الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، فإن جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي القادم طالب بالإفراج عن نافالني، وحثّ بعض النواب في الكونغرس على اتخاذ إجراءات ضد روسيا، على خلفية الهجوم الإلكتروني المزعوم الذي تعرضت له أنظمة الحاسب الآلي الحكومية الأمريكية، الذي تم الكشف عنه الشهر الماضي“.