دولة الإمارات تقدم مليوني جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 93,846 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء 2,065,367 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 20.88 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.