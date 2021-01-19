الكويت تسجل إصابتين بفيروس كورونا المتحور

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند رصد إصابة مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة بسلالة كورونا الجديدة.



يأتي ذلك تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة في بعض دول العالم لفيروس كورونا، وفي إطار تأهب خطة وزارة الصحة الكويتية عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتي من أبرزها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الثلاثاء، عن السند قوله إن نتائج فحوصات مسحات الـPCR للمواطنتين من دولة الإقلاع كانتا سليمتين إلا أن فحص الـPCR الذي أجري في مطار الكويت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة أثبت إصابتهما بالفيروس.

وأشار إلى أنه تم تطبيق إجراءات العزل الصحي وفقا للبروتوكولات المعتمدة وعند إجراء فحص التخطيط الجيني ثبتت إصابتهما بنمط التحور الجيني الأخير للفيروس وعلى ضوء نتيجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية وإجراءات التقصي الوبائي كافة.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة المداومة على الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية التي تتطلبها المرحلة الراهنة، مشددا على ضرورة تجنب التجمعات في مختلف المناسبات.