132146 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمَان

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

أعلنت وزارةُ الصحة العُمانية، اليوم، أنَّ إجمالي عدد الإصابات الـمـسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وصل إلى 132146 إصابة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 1516 وَفَاة.



وذكرت الوزارةُ أنَّ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 124398 حالة، بنسبة وصلت إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 21 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 79 منومًا، والمنومين في العناية المركزة 22 منومًا.