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مهاجمة مسلمين.. مخطط يعيد ألمانيّا إلى دائرة الاتهام

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - برأه القضاء الألماني من تهمة التخطيط لقتل مسلمين، لكن الادعاء العام أعاده لدائرة الاتهام من جديد، عبر الطعن في حكم البراءة.

شاب ألماني في الـ22 من عمره، يعود إلى الواجهة مجددا في بلاده، عقب طعن الادعاء العام في حكم براءته.

ووفق إعلام محلي، أعلن المتحدث باسم المدعي العام المختص بالقضية، الثلاثاء، في مدينة تسيله الألمانية، الطعن في حكم البراءة الصادر بحق المتهم.

وفي ظل التطورات الجديدة، يتعين على محكمة العدل الاتحادية البت في طلب الطعن، وهو ما لم يتضح بعد.

والخميس الماضي، برأت محكمة هيلدسهايم الإقليمية المتهم من تهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي على مسلمين في أيار/مايو 2020، رغم مطالبة الادعاء بسجنه لـ3 سنوات، وإيداعه مصحة للعلاج من الإدمان.

وأشارت رئيسة المحكمة إلى رصد ميول يمينية متطرفة لدى المتهم.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، اعتقلت الشرطة الألمانية شابا يبلغ من العمر 21 عاما، أعلن عبر الانترنت أنه يعتزم تنفيذ هجوم ضد مسلمين على غرار هجوم كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وتعتبر السلطات الألمانية إرهاب اليمين المتطرف التهديد الأول لأمن البلاد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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