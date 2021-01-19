عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت مصادر وفقا للعربية بان الهند ستبدأ تصدير اللقاح ضد كورونا اعتبارا من الغد ⁧.



تخطط الهند لتلقيح نحو 300 مليون شخص، أو أكثر من 20% من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، ضد فيروس كورونا فى المرحلة الأولى من التطعيمات، وبدأت شركات الطيران الهندية فى تسليم الجرعات الأولى من اللقاحات إلى دلهى ومدن رئيسية أخرى بما فى ذلك كولكاتا وأحمد أباد ومركز بنجالورو للتكنولوجيا.

وبحسب موقع "CNBC" ستعطى الأولوية فى اللقاحات للعاملين فى مجال الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين فى الخطوط الأمامية ما يقدر بنحو 30 مليون شخص، وسيتبع ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وغيرهم من الأفراد الأصغر سنًا المعرضين لمخاطر عالية.

كما طورت الهند أيضًا بوابة رقمية تسمى نظام إدارة توصيل اللقاحات Co-WIN، ستوفر معلومات فى الوقت الفعلى حول "مخزون اللقاح ودرجة حرارة تخزينها والتتبع الفردى للمستفيدين"، وفقًا لوزارة الصحة الهندية.