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132146 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمَان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارةُ الصحة العُمانية، اليوم، أنَّ إجمالي عدد الإصابات الـمـسجلة بفيروس بالسلطنة وصل إلى 132146 إصابة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 1516 وَفَاة.

 

 

وذكرت الوزارةُ أنَّ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 124398 حالة، بنسبة وصلت إلى 1ر94%، مشيرة إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 21 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 79 منومًا، والمنومين في العناية المركزة 22 منومًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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