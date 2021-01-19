شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات «غامضة» تستهدف مواقع مليشيا «حزب الله» العراقي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استهدفت 3 انفجارات ناحية جرف الصخر جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد ليل (الاثنين). وبحسب ما أوردت قناة «العربية» فإن الانفجارات وقعت داخل مواقع تابعة لمليشيا كتائب «حزب الله العراقي»، مضيفة أنه لم يسجل سقوط ضحايا أو إصابات في صفوف الجيش العراقي المتواجد بالقرب من جرف الصخر. ونفت القيادة المركزية الأمريكية علمها بتنفيذ أي غارات جوية في العراق.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني تعرض بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمال محافظة بابل إلى اعتداء وتخريب من قبل عناصر عصابات «داعش» الإرهابية، فسرها البعض على أنها قصف طائرات حربية.

وباشرت قوة أمنية عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي.

وكانت مليشيا حزب الله حولت منطقة جرف الصخر الإستراتيجية إلى منطقة محظورة. فحتى عام 2014 كانت تلك المنطقة مأهولة بالسكان العرب السنة، لكن بعد تحريرها من قبضة تنظيم «داعش» منعت كتائب حزب الله السكان من العودة. كما لا يُسمح لأي قوة عراقية أخرى بدخول منطقة جرف الصخر، التي تعتبر ملاذاً لأنشطة مليشيا حزب الله، بما في ذلك تطوير الصواريخ.