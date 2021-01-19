شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا: علماؤنا قادرون على إنتاج لقاح مصرى لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لومًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب أدائها فى أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "في ظل الأزمة وهو موضوع الساعة، كان العشم فى البحث العلمى أن يكون على مستوى أعلى مما عليه الآن".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة أداء وزارة التعليم العالي، خلال العامين الماضيين، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى.

وتساءل "أبو العلا" فى كلمته عما وصلت إليه الوزارة بشأن ملف التجارب السريرية، وكذلك موعد تصنيع اللقاح المصرى لمواجهة كورونا، لاسيما وأن علمائنا فى مصر لا يقل مستواهم عن العلماء بالخارج، وقادرون على تصنيعه.

كما وجه وكيل لجنة حقوق الإنسان، تساؤلًا لوزير التعليم العالى عن سبب فرق السعر في عمل مسحات كورونا، قائلًا: "جامعة عين شمس بتعملها بـ500 جنيه ونعدى الباب ونروح مكان خاص تابع للجامعة نعملها بـ2000 جنيه".

وطالب "أبو العلا"، بضرورة تخفيض أسعار المسحات، حتى يمكن للجميع إجراؤها، وبالتالى يتم السيطرة على الوباء من خلال اكتشافه مبكرًا.

وتطرق فى كلمته إلى أزمة هجرة الأطباء، مشيرًا إلى ضرورة قبول أعداد أكبر من الأطباء فى الفترة المقبلة، وأن تسمح الجامعات الاهلية بدخول أعداد أكبر بكليات الطب.

وأشار أبو العلا، إلى أن نظام التعليم عن بعد ليس على المستوى المطلوب حتى الآن، لاسيما وأن الطلاب غير متمرسين عليه، مطالبًا بالتركيز عليه أفضل من ذلك.

واقترح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استعانة وزارة الصحة بخبرات أساتذة الجامعات فى المستشفيات الجامعية، لتدريب أطباء الصحة، خصوصًا وأن المستشفيات الجامعية بها عدد كبير من الأساتذة أصحاب الخبرات الكبيرة فى مختلف الأقسام، مشيرًا إلى أن بعض الأقسام يوجد بها نحو 40 أستاذ جامعي.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إنشاء مراكز بحثية متخصصة، للاستفادة من دور الجامعات فى مختلف القطاعات مثل الصناعة والزراعة وغيرها.