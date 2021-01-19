شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يستمع لبيان وزيرى التعليم العالى والدولة للإعلام حول برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة للاستماع لبيان وزيرى التعليم العالى، والدولة للإعلام، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. الذى حازت به الحكومة على ثقة البرلمان السابق.

ومن المقرر، أن تبدأ الجلسة بالاستماع للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وإلقائه بيان حول موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين، ثم يعقبه تعقيب النواب، ثم يرد وزير التعليم العالى، يليه قيام وزير الدولة للإعلام بإلقاء بيانه.

كان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية، وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

وقال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إن اللجنة العامة ناقشت خلال اجتماعها اليوم موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ أعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك فى ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج.