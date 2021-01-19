شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: حكومة مصطفى مدبولى حققت نجاحات رغم الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ، عضو مجلس الشيوخ، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى سجلت نجاحات فى ملفات عدة رغم الأزمات التي ضربت دول العالم وأبرزها فيروس كورونا، مشيدا بما حققته الحكومة وجميع المسئولين واتباعهم إدارة علمية وعملية لتخطى العقبات التي أثرت على الاقتصادى العالمى وليس المصرى فقط، مضيفا:" نشكر كل مسئول يعمل في الدولة المصرية".

وقال "مطر" رغم كل ما حققته حكومة مصطفى مدبولى من نجاحات وقد ظهرت هذه النجاحات في الكلمة التي القائها رئيس الوزراء مؤخرا أمام مجلس النواب، إلا أننا نطالبهم بمزيد من العمل والجهد للوصول إلى أعلى معدلات نمو في كل المجالات.

وأشار إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبوبى، اتسمت إدارته للوزراء باحترافية وإدارة جيدة لا تنكر، في اغلب الملفات، مشيرا إلى أن الحكومة سجلت نجاح فى إدارة ملف الإصلاح الاقتصادى ومراعاة محدودى الدخل لتجنب آثاره، وذلك من خلال برنامج حماية اجتماعية منها توسيع "تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها ".

وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة الاحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

وقال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إن اللجنة العامة ناقشت خلال اجتماعها اليوم موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ أعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك فى ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج.