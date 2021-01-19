شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى للبرلمان: صندوق رعاية المبتكرين يمكننا من رعاية النوابغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، إن رعاية المبتكرين أصبح أمر واقع بعد إصدار القانون رقم رقم 171 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الجلسة العامة: " لم يكن هناك صندوق، ولكن الآن أصبح لدينا مبلغ لدعمهم، مشددا على ضرورة ربط الصناعة بالبحث العلمي مستطردا: لابد من ألية منضبطة ومحكمة نضمن بها الجدية لربط الصناعة بالبحث العلمي.

وقال وزير التعليم العالي: "دعم البحث العلمي لا يجب أن يكون بالضرورة من ميزانية الدولة، وإنما بالشراكة مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، موضحا أن هناك أزمة ثقة، وانه لابد أن يثق الصانع في إمكانيات الباحث المصري، وتحديث المنتج وطرح أفكار لتحديث المنتج، موضحا أن دعم الثقة في البحث العلمي هي الأساس الآن .