شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى للنواب عن معاهد "بير السلم": الضبطية القضائية تفعل فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لا رحمة لنا فى مواجهة المخالفات"، بهذه الكلمات تعهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبطية قضائية حيال المعاهد غير المرخصة المعروفة بـ" معاهد بير السلم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، تعقيبا علي مطالبة الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة مواجهة ما وصفه معاهد "بير السلم" والفنكوش والتى تعمل بدون ترخيص، وأن يكون هناك قبضة من حديد حاليها، لاسيما وأن هناك العديد من الإعلانات بالصحف لهذه المعاهد، والتى تدعى تقديم امتيازات وهمية سواء الإعفاء من التجنيد وغيره، وهو مغاير للحقيقة.

وقال عبد الغفار: "سآخذ الورق من حضرتك، وسيكون هناك ضبطية قضائية في الحال واليوم"، مشيراً إلى أنه لا يوجد وسيله لمراقبة كافة المخالفات بمجال التعليم لكن بمجرد أفادة بوجود أة جهة غير مرخصة تمارس أعمال منافية للقانون، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فة مواجهتها بذات اليوم.

وفي سياق متصل، أكد الوزير اتفاقه مع النواب علي أهمية التنسيق بين التعليم العالي، والتعليم قبل الجامعى فيما يتعلق بمدارس المبدعين، بقوله: "نتمنى مضاعفة هذه المدارس، لاسيما ودورها فى تخريج خريج متميز، وعلى المستوي الشخصى لقد وفرت العديد من المنح الدراسية لهم فى الجامعات الخاصة والأهلية والبرامج المختلفة، وفي طريقنا للتعامل معهم بشكل متميز من خلال الجامعات".