شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى أمام مجلس النواب: تطبيق التنسيق الإلكترونى لتحقيق مصلحة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تطبيق التنسيق الإلكتروني يأتي حرصا من الوزارة علي الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب دون تمييز والتصدى لبعض الأمور غير القانونية، لاسيما وأنه تم رصد قبول بعض طلاب بجامعات خاصة بمجموع أقل من طلاب تم رفضهم حصلوا على مجموع أكبر فلجأت الوزارة لحل لإنهاء من خلال إقرار هذا النظام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعقيبا على تسأؤلات أعضاء مجلس النواب فى شأن التنسيق الإلكتروني.

وشدد وزير التعليم العالي على عدم تدخل الوزارة فى امتحانات القبول بالجامعات الخاصة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بدون تمييز.

ونوه خالد عبد الغفار، إلي أنه تم عقد نحو 5 جلسات مطولة مع المعنيين بالأمر من أجل الاتفاق علي هذا النظام، والاستقرار علي قواعد تطوير قواعد القبول بما يحقق مصلحة الطلاب أولا.

وكان وزير التعليم قد أكد أيضا علي اتفاقه مع النواب علي أهمية التنسيق بين التعليم العالي، والتعليم قبل الجامعي فيما يتعلق بمدارس المبدعين، بقوله : نتمني مضاعفة هذه المدارس لاسيما ودورها في تخريج خريج متميز، وعلي المستوي الشخصي لقد وفرت العديد من المنح الدراسية لهم في الجامعات الخاصة والأهلية والبرامج المختلفة، وفي طريقنا للتعامل معهم بشكل متميز من خلال الجامعات"