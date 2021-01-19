شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يستقبل أبو الغيط ويؤكد: الفترة القادمة ستشهد كثير من التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم الثلاثاء، أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى حرص على تقديم التهنئة بمناسبة تقلد "عبد الرازق" رئاسة الغرفة التشريعية الثانية، وذلك فى وجود وكيلى المجلس المستشار بهاء أبو شقة، والنائية فيبي فوزي، فضلا عن أمين عام المجلس المستشار محمود عتمان.

من جانبه، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الفترة ستشهد كثير من أوجه بين التعاون بين مجلس الشيوخ و جامعة الدول العربية، لاسيما في وجود قامة مثل السفير أحمد أبو الغيط، التي نرجو لها التوفيق.

وقال عبد الرازق، أن الفترة القادمة يقينا ستشهد خطوات أوسع في مجال التلاقي العربي والزخم العربي وعودة قوته لسابق عهدها.

بدوره، هنأ السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية، مؤكداً علي أن مجلس الشيوخ له قيمة كبيرة وصفه نأخذها في الحسبان، والتعاون قائم لاسيما في ظل البرلمان العربي.

يذكر أن مجلس الشيوخ، عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

وفاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور، ومن بينهم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.