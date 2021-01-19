شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء بالالتزام باللائحة: "لا يليق بنا الخروج عنها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الإلتزام بنصوص اللائحة الداخلية للمجلس والتى تقضي عدم مقاطعة الوزير أثناء الإدلاء بكلمته، والاستئذان من رئيس المجلس قبل الحديث، بقوله: انتم نواب أفاضل من المفترض أن تكونوا قد اطلعتم علي اللائحة.

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي استعرض خلالها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل الشوط الكبير الذي قطعته في هذا الصدد، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى.

وأضاف رئيس مجلس النواب، في كلمته للنواب : "أنه لا يليق الخروج عن اللائحة الداخلية هذا أمر لا يليق بنا".

في سياق متصل، شهدت الجلسة العامة تأكيد النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، وجود 7 وظائف ستختفي من منطقة الشرق الأوسط منها المحاسبين وغيرهم والمحامين ولكن ما زلنا نخرج آلاف منهم ولم نرى تخريج خريج يواكب سوق العصر المتوقع ولذلك لدينا إشكالية بين السوق والتعليم.

وتسأل النائب، "لماذا لا يكون في المحلة الكبري كلية للنسيج والصباغة والملابس ولماذا لايكون في الأقصر كلية لترميم الآثار والحفريات وغيرها".

وطالب النائب بتحسين رواتب أعضاء هيئات التدريس، ولماذا لم يتم تسليم أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة المساكن الخاصة بهم في الشيخ زايد علي الرغم من أنهم دفعوا الفلوس من أكثر من 6 سنوات.