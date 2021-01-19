شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يهنئ المستشار حنفى جبالى برئاسة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمكتبه، صباح اليوم، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بحضور َ وكيلى الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة و النائبة فيبي فوزى، كما حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ.

قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التهنئة باسمه واسم نواب مجلس الشيوخ للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لفوزه برئاسة مجلس النواب، متمنياً له التوفيق والسداد فى مهام عمله وفقاً للدستور والقانون، مؤكداً رغبة مجلس الشيوخ الصادقة فى دعم مجلس النواب فى أداء تلك الرسالة فى إطار من التعاون والتكامل لإنجاز المهام البرلمانية الموكلة للمجلسين.

ومن جانبه، أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن تقديره واعتزازه بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وسعادته بالتهنئة الغالية، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين مجلسي النواب والشيوخ وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى الدستور، على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يستمع مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لبيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كما يستمع لبيان وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.