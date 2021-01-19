شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فريدى البياضى يطالب بالإعلان عن معايير اختيار "المعيدين" بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، بالإعلان عن معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات الجامعية، مشيرا إلى أن هناك حالات عديدة من الطلاب الأوائل، ولا يتم تعيينهم ويتم تعيين آخرين، ما يؤكد أن الاختيار يتم وفقا لأهواء شخصية.

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي استعرض خلالها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل الشوط الكبير الذي قطعته في هذا الصدد، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى.

وانتقد البياضى عدم تحديد مواعيد مقابلات المعيدين المتقدمين للعمل فى الجامعات الأهلية التى تم إنشاؤها الفترة الأخيرة، والإعلان عن استقبال طلبات العمل بها كمعيدين.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن خطة وزارة التعليم العالى، حول استكمال تدريب طلاب الكليات العملية، الذى توقف بسبب أزمة فيروس كورونا، وكذلك خطة الوزراة للفصل الدراسى الجديد وسط توقعات بزيادة حالات كورونا، وتابع النائب البرلمانى، قائلا إن إصلاح الوطن لن يكون بدون إصلاح التعليم، كما شدد على ضرورة تطوير كليات التربية.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، قد شهدت توجيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، التحية للأطقم الطبية لدورهم الحيوي خلال مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلاً : من هذا المنبر حيث مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولي للتصدي لفيروس كورونا".