شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: استياء بين بعض الأعضاء لتجاوز المدة المحددة للكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إنه حدث حالة استياء من جانب كبير من أعضاء البرلمان، بسبب تجاوز البعض للمدة المحددة للحديث فى الجلسات.

وطالب جبالى، النواب، بمراعاة عدم تجاوز الوقت ومحاولة ضبط الكلمة، وفق المدة المحددة للحديث والدخول في الموضوع مباشرة، بدون مقدمات ودون تهنئة أو الاشارة لموضوع آخر غير مطروح فى موضوع بيان الوزير، حتى يستطيع إعطاء الكلمة لأكبر عدد من الأعضاء.

وطالب "جبالى" من النواب الالتزام بإدارة الجلسة، مضيفا "سوف أقوم بقدر الإمكان بمراعاة العدالة والتنوع فى توزيع الكلمة".