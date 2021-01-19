شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى: 95 نائبا طلبوا التعقيب على بيان وزير التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، تقدم عدد كبير من طالبى الحديث فى جدول أعمال الجلسة العامة اليوم، ووصل عدد من تقدموا للحديث في جدول أعمال جلسة اليوم للتعقيب على بيان وزير التعليم العالى وصل إلى 95 طلب.

كما وصل عدد طالبى الكلمة للتعقيب على بيان وزير الدولة للإعلام 82 طلبا كلمة طلب، مضيفا "إذا قلنا إن مدة الحديث تصل إلى 5 دقائق، فهذا يعنى أننا نحتاج إلى 15 ساعة لمناقشة البيانين، وهو وقت طويل ويشكل عائقا أمام ممارسة المجلس لدوره التشريعى".

وتابع قائل: "ليس من الضرورى أن يتحدث كل من طلب الكلمة في موضوع معين، وإنما يجب أن يكون هناك توزان في الحديث، بحيث يتحدث البعض في موضوع والبعض في موضوع آخر مع تنوع للأراء والاتجاهات".