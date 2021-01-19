شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يكشف عن مراجعة 100 بيان عاجل قدمها نواب خلال الأيام الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن عدد النواب الذين تقدموا ببيانات عاجلة خلال الأيام الماضية، وصل إلى100 بيان عاجل، مضيفا أن البيانات العاجلة تحتاج إلى إذن خاص من رئيس المجلس، وفقا لضرورات معينة يقدرها رئيس المجلس، وأهمها توافر صفة العاجلة.

وقال رئيس البرلمان: "ستتم مراجعة جميع البيانات العاجلة لتحديد من تنطبق عليه هذه الصفة وفق المادة 215 من اللائحة الداخلية، خاصة وأنه تبين لى من بعض البيانات العاجلة أنها لا ترقى لهذا الوصف".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتى من المقرر أن يتم الاستماع لبيان وزيرى التعليم العالى، والدولة للإعلام، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة الذى حازت به الحكومة على ثقة البرلمان السابق.