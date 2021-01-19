شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى للنواب: "جامعاتنا حاليا بتصنيف متقدم مع الجامعات الدولية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، أن الوزارة نجحت خلال الفترة من 2018 إلى 2020 فى وضع الجامعات المصرية بتصنيف متقدم مع الجامعات الدولية، مما يعزز من دور الجامعات المصرية عالميا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة للاستماع لوزيرى التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الدولة للإعلام، عن موقف وزارتهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2022).

وأوضح أنه فى عام 2020، بلغ عدد الجامعات المصرية فى تصنيف شنغهاى خمس جامعات، حيث حازت جامعة القاهرة الترتيب (401 -500)، ثم 4 جامعات هى الإسكندرية وعين شمس والمنصورة والزقازيق فى المرتبة ما بين 500 إلى الجامعة الألف، أى أن الجامعات المصرية المذكورة كانت ضمن قائمة تضم أفضل 3% بجامعات العالم.

وأشار إلى أنه تم إدراج سبع عشرة جامعة مصرية فى تصنيف شنغهاى بالتخصصات ضمن أعلى 500 جامعة فى 17 تخصصًا من إجمالى 54 تخصصًا عبر المجالات التخصصية فى علوم الحياة والعلوم الطبيعية والهندسية والطبية والاجتماعية.

ولفت إلى أنه تم إدراج عدد من الجامعات المصرية فى تصنيف "US News" الأمريكى، وتصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية وإدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية، وبذلك تكون هناك زيادة فى عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 والذى تضمن 20 جامعة، وتصنيف 2018 الذي شمل 17 جامعة، وتصنيف 2017 والذي تضمن 15 جامعة.

ونوه إلى أنه تم إدراج مؤسسات تعليمية مصرية في تصنيف الجامعات الأسباني "Ranking Web of Universities" لعام 2020.

وفى مجال الأنشطة الطلابية، أكد عبد الغفار أنه تم إجراء الانتخابات الطلابية على أساس اللائحة الجديدة الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وأنشطة لتنمية الوعي السياسي (محاكاة جامعة الدول العربية و محاكاة الأمم المتحدة ومحاكاة البرلمان الأوروبي)، بالإضافة إلى تنظيم دوري الجامعات.

كما شهد عام 2020 فوز مصر بتنظيم بطولتي العالم للإسكواش 2022 وكرة اليد للجامعات 2024، فضلا عن تنفيذ خريطة للأنشطة الطلابية في العام 2019 / 2020 وتمتد للعام الحالي، هي الأكبر في تاريخ الوزارة والجامعات بمشاركة.

أشار إلى أن عدد الطلاب في عام 2020 بلغ 3 ملايين طالب، مقارنة 6. 2 مليون 2018، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الوافدين بلغ 82 ألف طالب.