شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تعليم النواب" يقترح استدعاء رؤساء الجامعات لمحاسبتهم عن تنفيذ برامجهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن وزير التعليم العالى والبحث العلمى كان نموذجا للتعاون، وشارك فى جميع الجلسات التى تناقش مشروعات القوانين، موضحًا أنه يقترح بالتنسيق مع الوزير استدعاء رؤساء الجامعات، ومحاسبتهم على البرامج التى تقدموا بها عند تعيينهم وما تم تنفيذه بها.

وأضاف هاشم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة حاليا: " انتهينا من 21 قانون خلال الفترة الماضية، وهناك 9 قوانين تم البدء في مناقشتهم، وسيتم استكمال مناقشتهم فى دور الانعقاد الحالى، و30 اتفاقية، منها 17 اتفاقية خاصة بالتعليم العالى، و202 طلب إحاطة للتعليم وكانت الوزارة متعاونة وترد بحلول على كافة المشكلات".

وأوضح النائب: "بعض طلبة الثانوية العامة يتم استقطابهم من خلال سماسرة، ويقوموا بالدراسة فى الجامعات الأجنبية، ووجدنا أن طالب حاصل على دبلوم تجارة ويلتحق بكلبات طب وهندسة بالجامعات والوزارة، كما قال وزير التعليم العالى لم تعتمد شهادتهم"، لافتا إلى أنهم طلبوا من الوزير بعمل كتيب بكل الجامعات المعتمدة يتم الإعلان عنها على صفحة الوزارة عند تنسيق الثانوية العامة.