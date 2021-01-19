شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يوجه التحية للأطقم الطبية: "دورهم بطولى فى التصدى لكورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، التحية للأطقم الطبية، لدورهم الحيوي خلال مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلاً: من هذا المنبر حيث مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولي للتصدي لفيروس كورونا".

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي استعرض خلالها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي و البحث العلمي، في ظل الشوط الكبير الذي قطعته في هذا الصدد، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى.

وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس، " قاموا بعمل بطولي لمواجهة الوباء اللعين و يعملون ليل نهار منهم من فاضت روحه الى خالقها و ذهبوا شهداء و منهم من أصيب و شفاه الله و عاد مجددا لميدان المعركة و استطرد " نتمني ان يخفف الله الالام و نحقق الانتصار على الوباء اللعين".

و كشف الوزير عن دور المستشفيات الجامعية في مواجهة فيروس كورونا وكشف بالأرقام الاستعدادات من خلال الاسرة و أجهزة التنفس الصناعي و غرف العناية المركزة ، لافتا إلي أنه مع زيادة الازمة تم الاستعانة ب 4000 غرفة عناية مركزة و توفير ما يقرب من 3000 سرير

كما وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين الذين عملوا في ظروف استثنائية صعبة لاستكمال العام الدراسة، قائلاً : نتذكر أيضا من فقدناه منهم وهو يؤدي دوره الوطني.

وفي سياق متصل، أشار وزير التعليم العالي إلي ما تقوم به وزارته من تطوير المناهج الدراسية للمنافسة بما يتحقق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي و صياغة إستراتيجية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات من خلال جامعات حديثة و جامعة تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة و 8 كليات للذكاء الاصطناعي لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل.