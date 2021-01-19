شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار للبرلمان: الاستثمار بالتعليم والبحث العلمى وصل 151.5مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمجلس النواب، إن إجمالى الاستثمارات فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، خلال المرحلة السابقة، وصلت 151.5 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي استعرض خلالها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي و البحث العلمي، في ظل الشوط الكبير الذي قطعته في هذا الصدد، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد استكمال التطوير والمشروعات الكبرى.

ولفت عبد الغفار، إلي تطبيق وزارته برنامج تطوير منظومة التعليم العالي و الجامعي والارتقاء بجودة التعليم و تحسين جودة التعليم، مستعرضا بيانا احصائيا يقارن ما بين عام 2018 و2020 والتي كشفت عن زيادة موازنات التعليم و زيادة عدد الجامعات و الكليات الحكومية و الخاصة و المعاهد بخلاف الجامعات الاهلية، و زيادة عدد هيئة التدريس بالجامعات و المبعوثين بالخارج وزيادة عدد فروع الجامعات الاهليه.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للتعليم العالي بلغت 65 مليار جنيه بدلا من 35،5 مليار في 2018، لافتا إلى أن عدد الجامعات وصل إلى 27 جامعة بعدما كانت 24 جامعة، مشيراً إلي أن عدد الكليات وصلت إلى 460 كلية بعدما كانت 449 في 2018، مشيرا إلى أن الكليات الحاصلة على الاعتماد وصلت إلى 168 بعدما كانت 98.

وفيما يتعلق بالبرامج الجديد فوصلت إلى 188 بعدما كانت 171 في 2018، فيما وصلت المستشفيات الجامعية إلى 115 مستشفى بعدما كانت 106 مستشفى فقط.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصول الجامعات الأهلية والخاصة إلى 36 جامعة، بعدما كانت 26 فقط، ووصل عدد الكليات بها إلى 260 كلية بعدما كانت 162، فضلا عن الوصول إلى وجود 3 جامعات تكنولوجية.

وبشأن المعاهد الخاصة، أكد وزير التعليم العالي، أنها وصلت إلى 172 معهدا بعدما كانت 160 فقط في 2018، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء أيضا من 3 جامعات أهلية دولية جديدة، وستصبح 4 جامعات في 2021/20202، ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا زيادة فروع الجامعات الدولية في مصر إلى 4 جامعات.

وبشأن عدد طلاب الجامعات، أكد الوزير إلى أنه وصل إلى 3 ملايين طالب، مقارنة بـ 2،6 مليون طالب في 2018، ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 26 ألف مقارنة بـ22 ألف في 2018.

ووصل عدد المبعوثين للخارج إلى 1150 مقارنة بـ600 في 2018، بينما وصل عدد الطلاب الوافدين إلى 82 ألف طالب وافد.

وبشأن الأبحاث أكد الوزير أنها وصلت إلى 32 ألف بحث منشورين في المجلات والدوريات العلمية، معلنا الانتهاء من الانتهاء من 15 مشروعا قوميا بتكلفة 49 مليار جنيه.

وأعلن خالد عبد الغفار، أنه جار العمل على الانتهاء من 35 مشروعا قوميا من 15 جامعة أهلية و6 جامعات تكنولوجية ومستشفيات جامعية باستثمارات 56 مليار.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه بالنسبة للجامعات الحكومية وصلت المشروعات إلى 408 مشروعا، تم الانتهاء من 100 منها، فضلا عن الاستثمارات غير المباشرة.

كان الدكتور خالد عبد الغفار قد بدأ بتوجيه التهنئة للنواب داعيا الله ان يوفقهم في المجال التشريعي والرقابي، منوها بدور نواب لجنة التعليم والذين كانوا خير عون لنا معربا عن تطلعه، للتعاون مع اللجنة خلال المرحلة القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات.