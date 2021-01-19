محافظ الوادي الجديد يتابع منظومة العمل بمجمع تمور الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مجمع التمور المطور بمدينة الخارجة يرافقه سكرتير عام المحافظة ورئيس المركز.

وتابع المحافظ منظومة العمل داخل المجمع، وتفقد مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج المختلفة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما التقى العاملين بالمجمع من أبناء المحافظة، ووجه بدراسة اقتراح آلية زيادة الطاقة الإنتاجية.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد تعَدُ الأولى في إنتاج التمور بمصر، و تزخر بمختلف أنواع التمور التي تتجاوز 13 نوعًا، وتمتلك وحدها 2.5 مليون نخلة تنتج أكثر من 120 ألف طن من أجود أنواع التمور.