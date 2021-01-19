قوات الأمن الأوغندية تمنع السفيرة الأمريكية من زيارة زعيم المعارضة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 02:06 مساءً - منذ 43 دقيقة

أعربت السفارة الأمريكية في أوغندا عن قلقها تجاه ظروف اعتقال زعيم المعارضة بوبي واين في منزله ، وذلك بعد أن منعت قوات الأمن الأوغندية السفيرة الأمريكية ناتالي إي. براون، من زيارة زعيم المعارضة .

وظل واين – واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني – قيد الاحتجاز في منزله منذ يوم الخميس بعد فترة وجيزة من الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وفاز الرئيس يوويري موسيفيني (76 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ 1986، في الانتخابات بنسبة أصوات 59 بالمئة مقابل 35 بالمئة حصل عليها واين.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان أمس الاثنين إن ”السفيرة ناتالي إي. براون مُنعت من زيارة كياجولاني في منزله في ضاحية بشمال العاصمة“، مضيفة أن ”براون كانت تريد الاطمئنان على صحة وسلامة واين“، لافتة إلى أن ”هذه الأفعال غير القانونية والاحتجاز الفعلي لمرشح رئاسي في منزله لا تزال تشكل اتجاها مقلقا لمسار الديمقراطية في أوغندا“.

واتهم المتحدث باسم الحكومة الأوغندية الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمحاولة تقويض الانتخابات الرئاسية بعد محاولة السفيرة زيارة واين.

وقال المتحدث أوفونو أوبوندو: ”ما كانت تحاول فعله هو تدخل سافر في الشؤون السياسية الداخلية لأوغندا، خاصة الانتخابات، لتقويض انتخاباتنا وإرادة الشعب“.