الإمارات تطلق مبادرة لتدشين اقتصاد الهيدروجين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 02:06 مساءً - منذ ساعة واحدة

وقع صندوق “مبادلة” للاستثمار الإماراتي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم مع شركة “سيمنس” الألمانية لتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي.

ووفقا لتغريدة نشرها الصندوق الإماراتي فقد وقع مذكرة التفاهم من الجانب الإماراتي مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في “مبادلة”، ومن الجانب الألماني كريستيان بروخ الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” للطاقة.

وقال الكعبي، خلال مراسم التوقيع: “تمتلك دولة الإمارات تاريخا حافلا في مجال الطاقة، ابتدأ قبل أكثر من نصف قرن، إنها فعلا لحظة هامة من اليوم، لإطلاق مبادرة مميزة تعنى بتدشين اقتصاد الهيدروجين”.

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم تأكيدا على الدور المهم الذي ستؤديه الشركتان في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى إحداث أثر إيجابي على قطاع الطاقة.

واقتصاد الهيدروجين هو اقتصاد يقوم على أساس طاقة الهيدروجين، حيث يتم استخدام الهيدروجين في توليد الطاقة الكهربائية بتسخين المياه وتحويله إلى بخار بدلا من استخدام مشتقات النفط العالية الكلفة عن طريق استخلاص الهيدروجين من الماء عبر التحليل الكهربائي للماء، وذلك بحسب RT