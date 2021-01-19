نشرة خاصة.. أمطار قوية غدا الأربعاء بمدن الشمال

جدة - عبدالحي حسين - أصدرت مديرية الأرصاد الحرية، نشرة خاصة، اليوم الثلاثاء، تنذر فيها بأمطار قوية بعدد من مدن المملكة غدا الأربعاء.

وقالت المديرية، أن أمطار قوية تتراوح ما بين 30 و60 ميليمتر، غدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة، بمدن طنجة وأصيلة وشفشاون ووزان والعرائش وتطوان، ابتداء من الساعة القانية بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشر ليلا.

وأوضحت المديرية أنها تتوقع امطار معتدلة في عمالات تونات والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان ومرتفعات الحسيمة.

كما تتوقع المديرية، رياحا نسبيا قوية، غدا الأربعاء بسواحل شمال مدينة آسفي والريف والأطلس المتوسط وشرق البلاد.