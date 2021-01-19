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قمة الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يواجه ليستر سيتي الليلة

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق ليستر سيتي ضيفه ، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “كينج باور” في إطار منافسات الجولة 18 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق ليستر سيتى إلى الفوز على نظيره تشيلسى، والزحف نحو قمة ترتيب “البريميرليج”، حيث تفصله نقطتين فقط عن مانشستر يونايتد متصدر الدورى الإنجليزي.، فيما يتطلع تشيلسي إلى تحسين وضعه في الترتيب العام للدوري.

يذكر أن ليستر يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة متساويا مع مانشستر سيتى الوصيف، فيما تشيلسي يوجد في المركز السابع بجدول ترتيب برصيد 29 نقطة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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