قمة الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يواجه ليستر سيتي الليلة

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق ليستر سيتي ضيفه تشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “كينج باور” في إطار منافسات الجولة 18 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق ليستر سيتى إلى الفوز على نظيره تشيلسى، والزحف نحو قمة ترتيب “البريميرليج”، حيث تفصله نقطتين فقط عن مانشستر يونايتد متصدر الدورى الإنجليزي.، فيما يتطلع تشيلسي إلى تحسين وضعه في الترتيب العام للدوري.

يذكر أن ليستر يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة متساويا مع مانشستر سيتى الوصيف، فيما تشيلسي يوجد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.