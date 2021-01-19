دراما رمضان.. مسلسلات تدخل السباق وخيارات كثيرة للمشاهد

جدة - عبدالحي حسين - يشهد الموسم الرمضاني، كل سنة، إقبال الجمهور المغربي على الدراما المصرية، والمغربية، ويرتقب أن تكون أمامه خيارات كثيرة في رمضان المقبل.

ويجمع مسلسل “نسر الأعراب” النجمان أحمد السقا، وأمير كرارة، رفقة مي عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، وإدورد، وأحمد مالك، وعدد من الفنانين.

ويطل في المسلسل الدرامي “الاختيار 2” النجمان كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، بعد نجاح جزئه الأول، الذي جسد دور البطولة فيه الفنان أمير كرارة، ويتناول جانبا من بطولات القوات المسلحة، والشرطة في مصر.

ويصور الفنان أحمد عز، حاليا، مسلسل “هجمة مرتدة”، الذي يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، كما يشارك مسلسل “كوفيد 25” في السباق الرمضاني، وهو من بطولة يوسف الشريف.

ويحضر النجم محمد رمضان في السباق بمسلسل “موسى”، بعدما أجل تصوير مسلسل عن حياة الفنان أحمد زكي.

وتضم خريطة المسلسلات الدرامية مسلسل “القاهرة كابول”، وهو من بطولة طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي.

ويتزعم الفنان هاني سلامة كوكبة نجوم مسلسل “بين السما والأرض”، المقتبس عن رواية للأديب نجيب محفوظ، كما يجسد عمرو يوسف قصة أخرى مستوحاة عن رواية “كفاح طيبة” لنجيب محفوظ أيضا، بعنوان “الملك”.

وتسجل الفنانة منى زكي، عودة السباق الرمضاني بعد غياب لـ5 سنوات، من خلال مسلسل “تقاطع طرق”، ويشاركها في البطولة محمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب.